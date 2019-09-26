МЧС Барнаула тренировалось тушить самолёты за несколько часов до ЧП с "боингом"

В аэропорту Барнаула, где накануне совершил "огненную посадку" Boeing 767 авиакомпании Azur Air, у которого загорелась стойка шасси во время приземления, всего за несколько часов до ЧП проводились учения МЧС по тушению авиалайнеров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По легенде учений, вылетавшее из аэропорта воздушное судно получило удар молнии, из-за чего экипаж решил вернуться на землю, но при приземлении разрушилось правое крыло и находившееся в баках топливо загорелось. На борту в этот момент находились 56 пассажиров и шесть членов экипажа. В работе были задействованы более 120 человек личного состава и около 30 единиц техники.

В тот же вечер в этом аэропорту произошло уже настоящее ЧП, в котором спасателям потребовалось применить свои навыки. У лайнера компании Azur Air в 21:13 (17:13 мск) во время посадки загорелась стойка шасси.

Экипаж начал аварийную эвакуацию пассажиров, спасатели приступили к тушению. В результате происшествия за медицинской помощью обратилось 56 человек. Ранее Лайф опубликовал видео из аэропорта Барнаула.