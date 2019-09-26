Российский турист провалился сквозь крышу бара в Паттайе

По предварительной информации, россиянин находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Российский турист получил ссадины и ушибы в одном из баров тайского города Паттайи после того, как провалился сквозь крышу заведения. Как сообщила газета The Nation, по словам владелицы заведения, она услышала громкий шум на кухне своего бара и подумала, что взорвалась печь. Однако, придя на кухню, обнаружила 30-летнего россиянина и пролом в крыше.

Пострадавший отказался от медицинской помощи, хотя, по данным прибывших спасателей, был в состоянии сильного алкогольного опьянения. По этой же причине он не смог объяснить, что делал на крыше заведения и как произошло обрушение.

Владелица бара не стала обращаться в полицию, поскольку турист согласился добровольно возместить причинённый заведению ущерб, после чего самостоятельно покинул место происшествия.