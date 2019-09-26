Больница в Дубае требует £100 тысяч с пары в обмен на их новорождённую дочь

Счастливый британский отец, 26-летний Азар Салим из Бирмингема, не может забрать свою дочь домой, поскольку больница в Дубае, где родила его жена, отказывается выписывать ребёнка, пока пара не оплатит счёт в 100 тысяч фунтов стерлингов за все проведённые процедуры. Об этом сообщает DailyMail.

По информации издания, 23-летняя супруга Азара Сиеда забеременела в январе текущего года, после чего подала заявку на получение визы Великобритании, где уже проживал её муж. Однако у девушки возникли сложности со сдачей теста на знание английского, и ей было отказано. Не прекращая попыток пробиться в Британию, пара всё равно готовилась к рождению ребёнка и посещала консультации врача по вопросам беременности.

Однако планам переехать и родить уже британского подданного было не суждено сбыться, поскольку в июле у женщины начались преждевременные роды. Из-за начавшихся осложнений врачи поставили ей ультиматум: либо рожать сейчас, либо ребёнок умрёт. Вскоре была проведена операция кесарева сечения и на свет появилась малышка Амаль, весившая при рождении менее 400 граммов.

За все процедуры в больнице паре выставили счёт в 100 тысяч фунтов, заявив, что родители не смогут забрать ребёнка из учреждения до тех пор, пока не оплатят его. Ситуацию осложняет то, что у женщины нет медицинской страховки, как и такой суммы денег.

Родители не смогли найти другого выхода и обратились к общественности с просьбой помочь, начав сбор средств. Сейчас в их "копилке" уже более 14 тысяч фунтов, однако этого явно не хватает для покрытия долгов, к тому же, по словам самого отца, первоначальные 100 тысяч ежедневно увеличиваются, ведь его супруга всё ещё получает медицинские услуги.