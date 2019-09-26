На химзаводе во Франции вспыхнул крупный пожар — видео

По данным руководства предприятия и местных пожарных, в результате происшествия никто не пострадал.

Крупный пожар вспыхнул на территории завода химической компании Lubrizol в городе Руан на северо-западе Франции. Как сообщает радио France Bleu, густой столб чёрного дыма поднялся в воздух на сотни метров от места происшествия.

Как сообщили представители компании Lubrizol, прибывшие на место пожарные эвакуировали всех сотрудников, никто не пострадал.

Из-за угрозы возможного попадания в атмосферу вредных веществ муниципальные власти распорядились временно закрыть образовательные учреждения в центре и на севере Руана.