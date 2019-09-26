В России предложили укладывать дороги "с подогревом"

В результатах исследования отмечается, что тёплый бетон будет безопасным для пешеходов и водителей.

Российские инженеры предложили использовать электропроводящий цементобетон (ЭПБ) для борьбы с обледенением дорог и сугробами, из-за которых сужается проезжая часть. Соответствующая инициатива содержится в исследовании специалистов РосдорНИИ, с которым ознакомился RT.

На тёплых дорогах снег и лёд будут таять быстрее, соответственно, не будут образовываться огромные сугробы, отмечается в документе. На сложных участках дорог, таких как мосты, съезды или путепроводы, такой ЭПБ предлагается расположить по всей ширине проезжей части. На остальных трассах можно ограничиться размещением вдоль краёв проезжей части, чтобы обеспечивать таяние снега.

В исследовании отмечается, что тёплый бетон будет безопасным для пешеходов и водителей за счёт защитного слоя, а нижние слои дороги обеспечат заземление.

Директор Центра градостроительных компетенций Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Ирина Ирбитская рассказала о сложностях, которые возникнут при реализации подобной инициативы.

— Если будет применяться обыкновенное электричество, то это, безусловно, достаточно дорого, однако его можно использовать локально, временно, когда ситуация, например, критическая, — считает она.

По её мнению, идея может стать успешной при использовании альтернативных источников энергии.