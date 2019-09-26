Названа возможная причина пожара в хостеле на территории Измайловского кремля

По предварительной информации, в результате возгорания пострадало не менее семи человек.

Неисправность электрооборудования и короткое замыкание в нём могли стать причиной пожара в хостеле на территории Измайловского кремля на востоке Москвы. К такой предварительной версии произошедшего ЧП склоняются пожарные, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

— Предварительная причина возгорания — короткое замыкание в электрооборудовании, — сказал собеседник агентства.

В настоящее время установлением всех обстоятельств и причин пожара также занимается столичная прокуратура. В частности, проверяется, насколько соблюдались меры пожарной безопасности в здании.

Напомним, на территории Измайловского кремля в Москве произошёл пожар в хостеле "Пётр Первый". По информации СМИ, в здании находилось около 340 человек. Лайф опубликовал видео с места происшествия. Позднее очевидец рассказал порталу об инциденте.