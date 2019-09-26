Суд отменил приговор экс-губернатору ЕАО

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Экс-губернатор Еврейской автономной области Александр Винников. Фото © Kremlin

Меру пресечения бывшему руководителю региона оставили прежней — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Суд отменил приговор бывшему губернатору Еврейской автономной области Александру Винникову, который получил четыре года условно за злоупотребление полномочиями. Об этом сообщил его адвокат Степан Гурский.

Отменили решение суда первой инстанции как незаконное, дело направили снова в Биробиджанский районный суд для рассмотрения в ином составе суда, — сказал юрист ТАСС.

Меру пресечения бывшему руководителю ЕАО оставили прежней — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Как ранее писал Лайф, 15 июля Винников был приговорён к четырём годам лишения свободы условно с лишением права занимать определённые должности на три года. Как установило следствие, в 2014−2015 годах он организовал госзакупки медицинского оборудования для онкодиспансера на фиктивных торгах и по завышенной стоимости. Общая сумма ущерба государству была оценена в 24 миллиона рублей.

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