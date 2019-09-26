Суд отменил приговор экс-губернатору ЕАО

Меру пресечения бывшему руководителю региона оставили прежней — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Суд отменил приговор бывшему губернатору Еврейской автономной области Александру Винникову, который получил четыре года условно за злоупотребление полномочиями. Об этом сообщил его адвокат Степан Гурский.

— Отменили решение суда первой инстанции как незаконное, дело направили снова в Биробиджанский районный суд для рассмотрения в ином составе суда, — сказал юрист ТАСС.

Меру пресечения бывшему руководителю ЕАО оставили прежней — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Как ранее писал Лайф, 15 июля Винников был приговорён к четырём годам лишения свободы условно с лишением права занимать определённые должности на три года. Как установило следствие, в 2014−2015 годах он организовал госзакупки медицинского оборудования для онкодиспансера на фиктивных торгах и по завышенной стоимости. Общая сумма ущерба государству была оценена в 24 миллиона рублей.