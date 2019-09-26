США перенесут центр командования своими войсками на востоке Европы в Польшу

Президенты Анджей Дуда и Дональд Трамп на встрече в Нью-Йорке подписали совместную декларацию о расширении сотрудничества в сфере обороны.

В польском городе Познань США создадут штаб дивизионного командования и будут оттуда руководить действиями своих подразделений на территории восточного фланга Европы. Об этом сообщил в эфире Польского радио министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

— Из Познани американский командующий, генерал, будет руководить американскими войсками как в Польше, так и в нашей части Европы, то есть на восточном фланге, — сказал он. — Американскими силами будут командовать не из Германии, как сейчас, а из Польши.

Напомним, президенты Польши и США Анджей Дуда и Дональд Трамп на встрече в Нью-Йорке подписали совместную декларацию о расширении сотрудничества в сфере обороны. Документ предусматривает увеличение численности американских солдат в республике до 5,5 тысячи. Они будут находиться на шести военных объектах по стране. Дональд Трамп утверждает, что расширение военного контингента США в Польше не связано с Россией.