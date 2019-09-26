СКР возбудил против ветерана СС дело об оправдании нацизма

Основанием для этого стала изданная Лацисом книга о непричастности подразделения к карательным операциям против мирного населения.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об оправдании нацизма против 95-летнего ветерана Латышского легиона СС Висвалдиса Лациса. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

В 2017 году он переиздал в Риге книгу "Латышский легион в свете истины", в которой пытается убедить общественность в непричастности подразделения СС к военным преступлениям против мирного населения.

— Как бывший участник этого легиона, на страницах издания он одобряет и высказывает поддержку карательной активности военнослужащих на оккупированных в период Второй мировой войны территориях Белорусской ССР, Псковской, Ленинградской и Новгородской областей, — заявила Петренко.

Она напомнила, что в соответствии с решением Международного военного трибунала Латышский легион СС был замешан в убийствах гражданского населения и в жестоком обращении с жителями на оккупированных территориях. В частности, подтверждены факты о проведении легионерами в 1943–1944 годах на оккупированной территории СССР карательных операций, известных как "Зимнее волшебство" и "Праздник весны".

А в Болгарии ранее призвали не считать победу СССР над нацизмом освобождением Европы.