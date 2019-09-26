В Подмосковье сгорела фабрика пластиковых окон

Борьбой с огнём занималось семь пожарных расчётов. В коровнике, переделанном под производство, пожар охватил 350 квадратных метров.

Рано утром 26 сентября огонь охватил цех по производству пластиковых окон в деревне Ульянково Мытищинского городского округа Подмосковья. Главное управление МЧС РФ по Московской области сообщает, что помещение не было электрифицировано или газифицировано.

По предварительным данным, при пожаре никто не погиб и не пострадал. Локализация горения произошла в районе девяти утра.

Несколькими часами ранее на химзаводе во Франции вспыхнул крупный пожар. Там ситуация намного серьёзнее, есть опасность выброса вредных веществ в окружающую среду.