В Подмосковье сгорела фабрика пластиковых окон

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Борьбой с огнём занималось семь пожарных расчётов. В коровнике, переделанном под производство, пожар охватил 350 квадратных метров.

Рано утром 26 сентября огонь охватил цех по производству пластиковых окон в деревне Ульянково Мытищинского городского округа Подмосковья. Главное управление МЧС РФ по Московской области сообщает, что помещение не было электрифицировано или газифицировано.

По предварительным данным, при пожаре никто не погиб и не пострадал. Локализация горения произошла в районе девяти утра.

Несколькими часами ранее на химзаводе во Франции вспыхнул крупный пожар. Там ситуация намного серьёзнее, есть опасность выброса вредных веществ в окружающую среду.

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