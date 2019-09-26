СКР возбудил дело после "огненной посадки" Boeing в Барнауле

По последним данным, после ЧП медицинская помощь потребовалась более чем 50 пассажирам.

Следователи завели уголовное дело по факту "огненной посадки" лайнера Boeing 767 авиакомпании Azur Air в аэропорту Барнаула, в результате которой пострадали десятки человек. Об этом сообщает СКР.

— Следственными органами Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, — говорится в сообщении.

По данным следствия, 25 сентября около 21 часа при посадке в аэропорту у самолёта загорелась задняя правая стойка шасси. Пожар был локализован. При эвакуации 56 пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести, один из пострадавших находится в больнице.

Лайф публиковал видео первых секунд после аварийной посадки авиалайнера, где видно, как пассажиры в панике пытаются разыскать родных. При этом в авиакомпании первоначально уверяли, что никто в результате ЧП не пострадал.