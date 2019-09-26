Зеленского удивила публикация полной стенограммы его разговора с Трампом

Демократы в Конгрессе США из-за этого разговора начали очередную попытку импичмента Трампа.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не ожидал того, что Белый дом опубликует полную стенограмму его телефонной беседы с президентом США Дональдом Трампом. На встрече с журналистами он заявил, что не знает правил подобных процедур, передаёт телеканал "112 Украина".

— Я просто думал, что они опубликуют свою часть, — признался Зеленский.

Украинский лидер добавил, что считает допустимыми публикации расшифровок не всех разговоров.

— Вы знаете, есть геополитика, какие-то планы и прочее. Но я этого совсем не боюсь, — заверил президент.

Как сообщал Лайф, Белый дом обнародовал стенограмму переговоров Трампа и Зеленского после того, как в Конгрессе США инициировали процедуру импичмента Трампа. Якобы президент злоупотребил своим служебным положением и в разговоре пообещал помощь Украине, если там изучат бизнес-интересы потенциального конкурента Трампа на выборах в 2020 году Джо Байдена.

Минюст США признал, что Трамп не нарушил закон в беседе с Зеленским.