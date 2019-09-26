В Норвегии затонул горевший российский траулер — видео

По данным местных пожарных, огонь вспыхнул во время проведения сварочных работ на борту судна.

Несмотря на усилия пожарных, быстро потушить горевший в порту норвежского города Тромсё траулер Мурманского тралового флота "Бухта Наездник" не удалось. Спустя почти сутки после начала пожара судно накренилось на левый борт и затонуло, сообщает телеканал NRK.

Как рассказывал Лайф, в результате возгорания на борту российского траулера "Бухта Наездник" в Норвегии пострадало 12 из 29 членов экипажа. Предварительно у них было диагностировано отравление продуктами горения. Моряки были доставлены в больницу города Тромсё.