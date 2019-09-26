Уральскому священнику предъявили обвинение в изнасиловании девочки

Также Стрёмскому инкриминируются развратные действия в отношении несовершеннолетней и неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

Настоятелю Свято-Троицкой обители милосердия в Оренбургской области Николаю Стрёмскому предъявлено обвинение по трём статьям, среди которых — изнасилование несовершеннолетней. Об этом сообщается на сайте Ленинского районного суда.

— Органами следствия он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" четвёртой части статьи 131 "Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста", частью три статьи 135 "Развратные действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, совершённые в отношении двух или более лиц", — говорится в сообщении.

Ещё одна инкриминируемая саракташскому священнику статья — "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Как сообщал Лайф ранее, священника, передвигавшегося на золотом автомобиле Mercedes, его дочь и зятя арестовали до 12 ноября. Известно, что под опекой саракташского настоятеля находится 70 приёмных детей.