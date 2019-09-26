В США анонсировали публикацию жалобы разведки на разговор Трампа с Зеленским

Американский конгрессмен Крис Стюарт анонсировал публикацию доклада сотрудника разведки, который пожаловался парламентариям на президента Дональда Трампа. По словам политика, жалоба, после которой члены Демократической партии в конгрессе начали процедуру импичмента Трампа, скоро будет представлена общественности.
С конгрессменом от республиканцев согласен также анонимный источник политической газеты The Hill. Правда, он считает, что доклад разведчика перед рассекречиванием и публикацией пройдёт цензуру.
Как сообщал Лайф, демократы в Конгрессе США инициировали процедуру импичмента Трампа. Причиной они назвали то, что Трамп в телефонном разговоре с Зеленским призвал его расследовать действия бывшего члена совета директоров украинской частной газовой компании Burisma Group Хантера Байдена. Хантер является сыном бывшего вице-президента Джо Байдена. Байден-старший может стать конкурентом Трампа на выборах президента в 2020 году.
Чтобы опровергнуть обвинения, Белый дом обнародовал стенограмму переговоров Трампа и Зеленского. Минюст США признал, что своим предложением Трамп не нарушил закон в беседе с Зеленским.
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