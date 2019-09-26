В США анонсировали публикацию жалобы разведки на разговор Трампа с Зеленским

С докладом сотрудника спецслужб уже ознакомились члены спецкомитетов обеих палат Конгресса США.

Американский конгрессмен Крис Стюарт анонсировал публикацию доклада сотрудника разведки, который пожаловался парламентариям на президента Дональда Трампа. По словам политика, жалоба, после которой члены Демократической партии в конгрессе начали процедуру импичмента Трампа, скоро будет представлена общественности.

С конгрессменом от республиканцев согласен также анонимный источник политической газеты The Hill. Правда, он считает, что доклад разведчика перед рассекречиванием и публикацией пройдёт цензуру.

Как сообщал Лайф, демократы в Конгрессе США инициировали процедуру импичмента Трампа. Причиной они назвали то, что Трамп в телефонном разговоре с Зеленским призвал его расследовать действия бывшего члена совета директоров украинской частной газовой компании Burisma Group Хантера Байдена. Хантер является сыном бывшего вице-президента Джо Байдена. Байден-старший может стать конкурентом Трампа на выборах президента в 2020 году.

Чтобы опровергнуть обвинения, Белый дом обнародовал стенограмму переговоров Трампа и Зеленского. Минюст США признал, что своим предложением Трамп не нарушил закон в беседе с Зеленским.