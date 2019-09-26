В Москве появилась возможность зарегистрировать брак в старинном ресторане

Появилось и ещё одно место для необычного проведения церемонии — лофт на Ленинской Слободе.

В столице открылись две новые площадки, где молодожёны смогут зарегистрировать брак. Это ресторан, основанный более века назад, и современное лофт-пространство, сообщается на сайте мэра и Правительства Москвы.

— В связи с большой популярностью мест и частыми обращениями граждан мы продолжаем открывать новые необычные площадки. При выборе новых локаций мы стараемся выбирать разные стили, чтобы каждая пара могла провести регистрацию своей мечты, — рассказала Елена Ефремова, начальник Управления ЗАГС Москвы.

В историческом интерьере ресторана в центре столицы — на Рождественке — присутствует мраморный фонтан с золотыми рыбками. Расписной потолок украшает лепнина. Как заявляют в загсе, в прошлом веке это было излюбленное место литераторов, журналистов, артистов Большого и Малого театров.

Можно зарегистрировать брак и в пространстве "Лофт-холл" на улице Ленинская Слобода. Там минимум убранства: кирпичные стены с деревянными вставками, панорамные окна, выходящие на Москву-реку.

Чтобы провести церемонию на одной из этих площадок, нужно подать заявление на портале госуслуг. Возможно и лично: для бронирования ресторана нужно договориться во Дворце бракосочетания № 5, для бронирования лофта — в Нагатинском отделе ЗАГС.

Летом Лайф рассказывал о самых необычных местах, которые молодожёны Москвы выбирали для торжества. Среди них "Москвариум" на ВДНХ, смотровая площадка Останкинской телебашни и Московский планетарий.