Мосгорсуд перенёс рассмотрение апелляции на приговор Устинову

Актёра ранее приговорили к трём годам и шести месяцам колонии за применение насилия к бойцу ОМОНа.

Мосгорсуд перенёс рассмотрение апелляции на приговор Павлу Устинову, чтобы изучить видеозапись с моментом его задержания. Заседание состоится 30 сентября в 10:00. Об этом сообщил корреспондент Лайфа из зала суда.

Приобщить к делу кадры задержания подсудимого на несогласованном митинге в Москве попросил сотрудник Росгвардии Александр Лягин, которому, согласно версии следствия, Устинов вывихнул плечо.

Напомним, актёра приговорили к трём годам и шести месяцам колонии за применение насилия к бойцу ОМОНа. Решение суда вызвало широкий общественный резонанс. 20 сентября суд в Москве отпустил Устинова под подписку о невыезде до рассмотрения дела в другой инстанции. Генпрокуратура уже обратилась в суд с просьбой смягчить наказание.