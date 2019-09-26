Потерпевший по делу Устинова росгвардеец признал приговор актёру слишком суровым

Сегодня пересмотр дела перенесли для того, чтобы приобщить к делу видео задержания Устинова.

Росгвардеец Александр Лягин, который является потерпевшим по уголовному делу в отношении актёра Павла Устинова, впервые прокомментировал приговор суда.

Как сообщает корреспондент Лайфа из зала суда, где сегодня проходило рассмотрение апелляционной жалобы адвокатов Устинова, Лягин полностью поддержал позицию Генпрокуратуры РФ, что вынесенный молодому человеку приговор оказался слишком суров. Потерпевший отказался от дальнейших комментариев, сославшись на то, что впервые участвует в процессе.

— Ваша честь, я в первый раз участвую в процессе. С мнением прокурора (о суровости наказания. — Прим. ред.) согласен, — сказал росгвардеец.

Напомним, актёра приговорили к трём годам и шести месяцам колонии за применение насилия к бойцу ОМОНа. Решение суда вызвало широкий общественный резонанс. 20 сентября суд в Москве отпустил Устинова под подписку о невыезде до рассмотрения дела в другой инстанции. 26 сентября Мосгорсуд перенёс рассмотрение апелляции на приговор Устинову для детального изучения видеозаписи момента задержания актёра.