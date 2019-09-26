Лукашенко заявил, что Белоруссия ни с кем не будет дружить против России

Он напомнил, что в трудные времена Минск поддержали только две страны — РФ и КНР.

Белоруссия не собирается дружить ни с какими другими странами против России. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью украинским СМИ.

— У нас референдум состоялся, и четыре пятых населения выступили за добрые союзнические отношения с РФ. Поэтому мы не собираемся дружить против России, — цитирует его БелТА.

Лукашенко напомнил, что в трудные для Белоруссии времена её, по большому счёту, никто не поддержал, кроме России и Китая. Он добавил, что Минск самостоятельно будет определять характер отношений с Москвой и Пекином с одной стороны, ЕС и США — с другой.

Ранее Лукашенко рассказал, почему Белоруссия была вынуждена "наглухо закрыть" границу с Украиной.