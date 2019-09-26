В Минфине предложили повысить прожиточный минимум пенсионеров

Согласно данным из проекта федерального бюджета России на 2020-й и на плановый период 2021–2022 годов, прожиточный минимум пенсионеров может быть увеличен до 9311 рублей. Соответствующий документ Министерства финансов РФ был размещён на портале проектов нормативно-правовых актов.
В документе министерства предлагается установить величину прожиточного минимума пенсионера в целом по стране и определить размер социальной доплаты к пенсии. В настоящее время данный показатель составляет 8846 руб.
Как сообщал Лайф, правительство также поддержало повышение МРОТ на 850 рублей. Ранее в Минтруде сообщили, что это повышение затронет 3,2 миллиона человек. В половине случаев это бюджетные работники.
Напомним, Росстат опубликовал исследование размера пенсий в зависимости от региона России за первое полугодие 2019 года. Лидерами рейтинга оказались Чукотский автономный округ (24 318 рублей), Магаданская область (21 553 рубля), Камчатский край (21 243 рубля).
Life Shot наш оперативный канал в Telegram