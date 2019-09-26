В Минфине предложили повысить прожиточный минимум пенсионеров

По данным на 2019-й, средняя величина прожиточного минимума пенсионера в целом по России составляет 8846 руб.

Согласно данным из проекта федерального бюджета России на 2020-й и на плановый период 2021–2022 годов, прожиточный минимум пенсионеров может быть увеличен до 9311 рублей. Соответствующий документ Министерства финансов РФ был размещён на портале проектов нормативно-правовых актов.

В документе министерства предлагается установить величину прожиточного минимума пенсионера в целом по стране и определить размер социальной доплаты к пенсии. В настоящее время данный показатель составляет 8846 руб.

Как сообщал Лайф, правительство также поддержало повышение МРОТ на 850 рублей. Ранее в Минтруде сообщили, что это повышение затронет 3,2 миллиона человек. В половине случаев это бюджетные работники.

Напомним, Росстат опубликовал исследование размера пенсий в зависимости от региона России за первое полугодие 2019 года. Лидерами рейтинга оказались Чукотский автономный округ (24 318 рублей), Магаданская область (21 553 рубля), Камчатский край (21 243 рубля).