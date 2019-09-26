Лукашенко подтвердил готовность ввести миротворцев в Донбасс

Президент отметил, что вооружённый конфликт в этом регионе — "боль в сердцах и белорусов".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил готовность направить в Донбасс миротворцев, а также оказать помощь в восстановлении инфраструктуры региона.

— Я не раз говорил, что Беларусь крайне заинтересована в прочном мире и стабильности у наших украинских друзей. Эта позиция базируется не только на платформе добрососедства. Нынешний конфликт на востоке Украины — это боль в сердцах и белорусов. Наша боль, — сказал он на пресс-конференции для украинских СМИ.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия готова "ввести туда миротворцев, пограничников, войска, если будет согласие двух сторон". При этом он признал, что "ввязываться войсками в конфликт" является для его страны большой проблемой".

Глава государства добавил, что Белоруссия продолжит делать всё от неё зависящее для достижения мира на Украине — от обеспечения работы трёхсторонней контактной группы в Минске, оказания гумпомощи до участия в восстановлении инфраструктуры Донбасса.

Ранее Лукашенко заявил украинским СМИ, что Белоруссия не собирается дружить ни с какими другими странами против России.