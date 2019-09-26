Эксперты посчитали траты и заработки геймеров в России

Игроки предпочитают платить через "Яндекс.Деньги", QIWI и PayPal, чтобы не вводить данные карты.

Почти половина (48,63%) любителей видеоигр вообще не тратят деньги на своё хобби. 27,84% пользователей ежемесячно отдают на это до тысячи рублей. Сумму до пяти тысяч отдаёт за это каждый пятый заядлый игрок. Исследование "Яндекс.Денег" публикует "Российская газета".

Специалисты разделили игроков на группы тех, кто переводит донаты стримерам, и тех, кто на это не тратится. 37 процентов геймеров, готовых расстаться с деньгами на покупку игры и поблагодарить стримеров, зарабатывают от 30 до 50 тысяч в месяц. Люди, которые зарабатывают больше 120 тысяч, почти не играют и не донатят. Таких только пять процентов.

Ранее эксперты составили список самых любимых игроками консолей за всё время существования приставок. Первое место заняла PlayStation 2.