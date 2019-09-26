Эксперты посчитали траты и заработки геймеров в России

221

Фото © Flickr / Top Ten Alternatives

Игроки предпочитают платить через "Яндекс.Деньги", QIWI и PayPal, чтобы не вводить данные карты.

Почти половина (48,63%) любителей видеоигр вообще не тратят деньги на своё хобби. 27,84% пользователей ежемесячно отдают на это до тысячи рублей. Сумму до пяти тысяч отдаёт за это каждый пятый заядлый игрок. Исследование "Яндекс.Денег" публикует "Российская газета".

<p>Иллюстрация © <strong>&#34;Яндекс.Деньги&#34;</strong></p>

Специалисты разделили игроков на группы тех, кто переводит донаты стримерам, и тех, кто на это не тратится. 37 процентов геймеров, готовых расстаться с деньгами на покупку игры и поблагодарить стримеров, зарабатывают от 30 до 50 тысяч в месяц. Люди, которые зарабатывают больше 120 тысяч, почти не играют и не донатят. Таких только пять процентов.

<p>Иллюстрация © <strong>&#34;Яндекс.Деньги&#34;</strong></p>

Ранее эксперты составили список самых любимых игроками консолей за всё время существования приставок. Первое место заняла PlayStation 2.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×