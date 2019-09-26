Жена Зеленского пришла на обед первых леди в жилетке на голое тело

Супруга президента Украины Владимира Зеленского выбрала смелый образ для ежегодного обеда первых леди стран, принимающих участие в Генассаблее ООН, и вызвала бурную реакцию у пользователей Сети.
Елена прибыла на Fashion 4 Development в Нью-Йорке в изысканном брючном костюме небесно-голубого цвета, в котором жилетка была надета на голое тело. Многие были восхищены нарядом первой леди Украины. Однако нашлись и те, кто посчитал его слишком откровенным для мероприятия подобного масштаба.
Ранее своим нарядом на Генассамблее ООН в Нью-Йорке удивила дочь президента США. Иванка Трамп пришла на мероприятия без нижнего белья.
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