Суд арестовал дочь и зятя оренбургского священника, обвинённого в педофилии

Согласно решению суда, Николай Стремский и двое членов его семьи будут находиться под стражей до 12 ноября.

Ленинский районный суд Оренбурга вынес постановление о заключении под стражу дочери арестованного ранее настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия Николая Стремского. Аналогичная мера пресечения установлена в отношении её супруга. Следствие обвинило обоих в незаконном лишении свободы несовершеннолетних.

— 25 сентября в Ленинском районном суде Оренбурга избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 19 суток дочери Стремского и её супруга, которые обвиняются по статье 127 части 2 пунктам а, д, ж УК РФ "Незаконное лишение свободы", — говорится в сообщении на сайте суда.

Как сообщал Лайф ранее, священника, передвигавшегося на золотом автомобиле Mercedes, Оренбургский суд отправил в СИЗО. Его обвиняют сразу по нескольким статьям уголовного кодекса — "Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста", "Развратные действия в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста, совершённые в отношении двух или более лиц", "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".