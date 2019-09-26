Лайф узнал возможную причину возгорания шасси Boeing при посадке в Барнауле

По словам источника, самолёт получил повреждения при первой попытке приземлиться.

У лайнера Boeing 767 авиакомпании Azur Air во время посадки в аэропорту Барнаула задняя правая стойка шасси могла загореться вследствие удара о взлётно-посадочную полосу во время первой попытки приземлиться. Об этом сообщил Лайфу источник.

— Был нестабилизированный заход на посадку, из-за этого произошло касание ВПП, — сказал он.

Ещё предстоит выяснить, было ли "козление", то есть подпрыгивание самолёта на ВПП, но командир экипажа принял решение повторить попытку.

— После второго круга посадка прошла благополучно, загорание шасси произошло уже после приземления. Возможно, это произошло из-за того, что при первом касании при нестабилизированном заходе на одно из шасси была большая нагрузка — и оно получило повреждения, вследствие чего не выдержало нагрузку при втором заходе и загорелось, — пояснил собеседник, пожелавший остаться анонимным.

Напомним, ЧП произошло накануне вечером. Самолёт рейсом Камрань — Барнаул не смог сесть с первой посадки. После второй у лайнера загорелась стойка шасси. При эвакуации 56 пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести, один из пострадавших находится в больнице. Лайф публиковал видео первых секунд после аварийной посадки самолёта, где видно, как люди в панике пытаются разыскать родных. При этом в авиакомпании первоначально уверяли, что никто в результате ЧП не пострадал.

По факту "огненной посадки" возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". В причинах разбираются следователи.