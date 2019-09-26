Зеленский перебил Трампа просьбой помочь вернуть Крым

Хозяин Овального кабинета не ответил на слова собеседника и продолжил говорить о том, что в 2014 году президентом США был Барак Обама.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил американского коллегу Дональда Трампа оказать ему помощь в возвращении Крыма, но тот продолжил свою речь. Инцидент произошёл во время встречи лидеров двух стран на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Зеленский начал разговор с благодарности за поддержку "на фоне двух войн на Украине". Он пояснил, что имеет в виду войну с коррупцией, в которой точно будет одержана победа, и конфликт в Донбассе. Украинский лидер назвал своим приоритетом возвращение Донецка, Луганска и Крыма.

— Хочу вам напомнить, что Крым вы потеряли при предыдущей администрации, а не администрации Трампа. Это произошло при администрации Обамы, — ответил американский президент.

После этих слов Зеленский перебил Трампа словами: "У вас есть возможность нам помочь". Однако тот отделался словами: "Да, правда" — и продолжил говорить о том, что в 2014 году президентом США был Барак Обама. Трамп отметил, что тогда с ситуацией Крыма "очень плохо разобрались".

Президенты США и Украины после разговора при журналистах продолжили беседу за закрытыми дверями. После переговоров Зеленский заявил, что рассказал Трампу о том, "какое красивое место Крым". Тот, по его словам, пообещал помочь с возвращением полуострова.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это высказалось более 96% проголосовавших на всенародном референдуме среди жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада отказались признавать итоги голосования. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".