Умер экс-президент Франции Жак Ширак

На 87-м году жизни скончался экс-президент Франции Жак Ширак. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на семью бывшего французского лидера.

О причинах смерти не сообщается, однако известно, что патриарх французской политики много лет страдал подагрой.

Дату и место прощания с Шираком близкие сообщат дополнительно.

Напомним, Жак Ширак занимал пост президента Франции с 1995 по 2007 год. В 2017 году бывшего французского лидера номинировали на Нобелевскую премию мира.