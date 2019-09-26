Стилист Лисовец объяснил, почему критика образа первой леди Украины неуместна

Эксперт моды поддержал Елену Зеленскую в её выборе: кто сказал, что официоз в одежде обязательно должен быть скучным?

Эксперт моды, стилист и дизайнер Влад Лисовец высказал свою оценку образа супруги президента Украины Владимира Зеленского, которая выбрала смелый наряд для ежегодного обеда первых леди стран, принимающих участие в Генассамблее ООН. Напомним, что лук Елены Зеленской, состоящий из небесно-голубого костюма и жилетки на голое тело, вызвал широкое обсуждение в соцсетях — дескать, стоило пододеть рубашку под пиджак.

Однако стилиста внешний вид первой леди совсем не смутил. Более того, по его словам, у Зеленской (или тех, кто её одевает) есть чему поучиться: кто сказал, что официоз в одежде обязательно должен быть скучным?

— Это женственный и в то же время солидный наряд. Выглядит очень симпатично, без какой-либо вульгарности, — приводит его слова портал URA.ru.

Словом, Лисовец призывает женщин-политиков и первых леди разрушать каноны и по чуть-чуть позволять себе больше комфорта, даже если речь идёт об официальном протокольном мероприятии.

А ранее своим нарядом на Генассамблее ООН в Нью-Йорке удивила дочь президента США. Иванка Трамп пришла на мероприятие без нижнего белья.