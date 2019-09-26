В Госдуме поддержали стюардесс "Аэрофлота", столкнувшихся с дискриминацией

Решить проблему нужно в том числе для поддержания репутации самой компании, считает Соломатина.

Член Комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина встала на сторону стюардесс "Аэрофлота", которые объявили "больничную" забастовку из-за дискриминационных требований к их внешности: рост — 160–175 см, размер одежды — 42–48. Она заявила о необходимости разрешить данный конфликт, подключив прокуратуру и профсоюзы.

— Я, конечно, на стороне этих стюардесс. Как женщина, как человек, как депутат, как врач — я всегда на страже интересов людей. Я считаю, что этот конфликт действительно нужно разрешать внутри отрасли. И если это будет невозможно, я думаю, что наш депутатский корпус готов поддержать, если будет такая необходимость. Пусть профсоюзы сейчас подают заявление в прокуратуру, пусть напишут депутатскому корпусу, у нас здесь очень много представителей профсоюзных организаций. Я считаю, что интересы людей должны быть защищены, — заявила Соломатина Лайфу.

Парламентарий считает, что крупнейшая в своей сфере российская авиакомпания должна привести условия работы своих сотрудников в соответствие с законодательными и морально-этическими нормами. Она заявила о необходимости решить проблему до того, как забастовки приобретут массовый характер.

— Представляете, если 50 или 150 стюардесс одновременно в "Аэрофлоте" уйдут на больничный лист? Почему мы должны страдать? Это нужно решать, звоночек такой есть. Есть федеральные профсоюзные организации, есть депутаты, в конце концов, но конфликт надо разрешать конструктивно, совместно, — заключила депутат.

Ранее руководитель Шереметьевского профсоюза бортпроводников и сотрудник "Аэрофлота" Илона Борисова заявила Лайфу о намерении объявить голодовку из-за таких условий труда.