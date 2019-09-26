В петербургской больнице подрались пациентка и фельдшер — видео

В Елизаветинской больнице в Санкт-Петербурге между одной из пациенток и фельдшером произошла драка. Потасовка случилась 25 сентября вечером у входа в медучреждение.
— Тварь! Чтоб вы сдохли! — осыпала недовольная пациентка медработников оскорблениями.
После этого она пнула женщину-фельдшера и они начали таскать друг друга за волосы. При этом медработница явно одерживала верх — она бросила оппонентку на землю и начала пинать.
Драка происходила при коллегах фельдшера и охраннике, но те не решались вмешаться. В итоге сотрудницу скорой всё же оттащили от потрёпанной пациентки.
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