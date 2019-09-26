Федерация бокса России накажет участников потасовки в Екатеринбурге

Виновные окажут благотворительную помощь боксёрским залам в своём регионе и будут месяц трудиться на добровольных началах.

В Федерации бокса России заявили о намерении наказать участников потасовки в отеле Hyatt в Екатеринбурге в период проведения в этом городе чемпионата мира по боксу. Поведение спортсменов назвали недопустимым.

— Виновники данного инцидента понесут дисциплинарное наказание — месяц добровольных трудовых работ, а также окажут благотворительную помощь боксёрским залам в своём регионе. Сами участники инцидента признали свою вину, извинились перед обществом. Но у нас, у боксёрского сообщества, такое поведение недопустимо. У нас нет права на ошибку, — рассказал генеральный секретарь федерации Умар Кремлёв.

Один из участников инцидента — представитель Федерации бокса Татарстана Владимир Носовец — принёс извинения за своё некорректное поведение. Он записал видео, где подчеркнул, что готов понести наказание. Носовец считает, что его проступок не должен сказываться на имидже Федерации бокса России и всего боксёрского сообщества.

Чемпионат мира по боксу среди мужчин проходил в Екатеринбурге 7−21 сентября. Конфликт произошёл в ночь на 20 сентября в гостинице Hyatt.