Гей-пара из России, усыновившая двоих детей, попросила убежища в США

Оказывается, семья уже не первый месяц пребывает на территории Штатов, а мальчиков даже удалось пристроить в одну из местных школ.

Однополая пара москвичей, которая усыновила двух мальчиков и, когда история была предана огласке, сбежала из страны, нашлась в Соединённых Штатах. Об этом в четверг сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Максима Оленичева, который представляет интересы этой необычной семьи.

По словам правозащитника, семья вместе с детьми проживает в Америке, мальчики пошли в местную школу и пытаются адаптироваться к условиям на новой родине, поскольку в России их наверняка изымут из семьи.

На каких основаниях двое мужчин с усыновлёнными детьми находятся на территории США, пока не известно. Адвокат пояснил, что его доверители обратились к американским властям за политическим убежищем, но заявка всё ещё на рассмотрении.

— Заявка от Андрея Ваганова и Евгения Ерофеева на получение политического убежища была подана американским властям. В настоящее время она принята к рассмотрению, но пока никакого результата нет, идёт процесс, — комментирует юрист.

Напомним, что минувшим летом в Москве впервые было возбуждено уголовное дело против чиновников соцзащиты, допустивших усыновление двух мальчиков гей-парой. Глава этого странного семейства — известный маркетинговый консультант и уважаемый преподаватель ведущих вузов Москвы. Девять лет семья жила не тужила. Старшему пасынку уже исполнилось 14, второму мальчику — 12. Именно младшего-то месяц назад и доставили в НИИ неотложной детской хирургии с подозрением на аппендицит. Пока ребёнка осматривали, он проболтался, что живёт в семье с двумя папами, спящими в одной постели.

Сотрудников отдела соцзащиты населения московского района Марьино обвинили в ненадлежащем исполнении обязанностей по контролю за условиями воспитания усыновлённых детей из-за недобросовестного отношения к службе, повлёкшего нарушение прав граждан (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Их дальнейшая судьба неизвестна. А вот папаши, опасаясь, что у них отнимут детей, поспешили сбежать из страны вместе с мальчиками.