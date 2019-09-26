Протоиерей Дмитрий Смирнов отреагировал на дело о педофилии против священника

Если церковная комиссия согласится с предъявленным обвинением, тогда последует лишение сана.

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерей Дмитрий Смирнов прокомментировал громкие обвинения в адрес уральского священника Николая Стремского. Как уже сообщал Лайф, священнослужитель был арестован по очень серьёзным статьям, причём речь идёт о преступлениях на сексуальной почве. В деле насчитывается семеро потерпевших.

По последним данным, руководство Оренбургской епархии запретило протоиерею Николаю "священнослужение на время ведения следствия". Пресс-секретарь отец Вадим пояснил порталу "360", что с момента появления первой негативной информации о Стремском митрополит оренбургский и саракташский Вениамин взял ситуацию под личный контроль.

Однако, как заявил в интервью НСН протоиерей Дмитрий Смирнов, это не все шаги, которые может со своей стороны предпринять церковь.

— Епископ должен разобраться в этом ужасном деле, — отмечает священнослужитель. — Священный синод подключается уже тогда, если уже самого епископа обвиняют в чём-то. Если потребуется, епархия может подключиться к расследованию. Если церковная комиссия согласится с обвинением, тогда последует лишение сана, а дальше уже по уголовному кодексу. Это уже не дело церкви.

Как сообщал Лайф ранее, священника, передвигавшегося на золотом автомобиле Mercedes, Оренбургский суд отправил в СИЗО. Его обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ — "Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста", "Развратные действия в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста, совершённые в отношении двух или более лиц", "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".