Azur Air выплатит по 100 тысяч пассажирам "огненного рейса" в Барнаул

Пострадавшим при посадке полагаются также страховые выплаты. Их сумма и сроки выплаты пока не известны.

Авиакомпания Azur Air выплатит компенсацию пассажирам рейса Камрань — Барнаул, который совершил посадку в столице Алтайского края с горящим шасси. Об этом сообщили Лайфу в пресс-службе авиаперевозчика.

— Авиакомпанией принято решение осуществить пассажирам данного рейса выплату компенсации в сумме по 100 тысяч рублей в счёт возмещения причинённого вреда, в том числе морального, — уточнил представитель Azur Air.

Пострадавшие при эвакуации из Boeing пассажиры также получат страховые выплаты. Информация о порядке получения компенсаций будет предоставлена каждому из находившихся на рейсе ZF-2244 в индивидуальном порядке.

Жёсткая посадка Boeing произошла в аэропорту Барнаула накануне вечером. На борту находилось более 330 пассажиров и десять членов экипажа. При эвакуации пострадало 56 пассажиров. СК возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Лайф узнал возможную причину возгорания шасси самолёта.