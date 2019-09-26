Лайф выяснил, кто из детей обвинил уральского священника в изнасиловании

Николая Стремского арестовали после того, как в полицию обратилась 15-летняя Светлана — одна из 70 его приемных детей.

Лайфу удалось пообщаться с приёмными детьми саракташского настоятеля Николая Стремского, арестованного по обвинению в изнасиловании подопечной девочки и ряде других преступлений. По их словам, обвинила священника в изнасиловании Светлана (имя изменено) 2004 года рождения. В распоряжении Лайфа есть документ, подтверждающий эти слова.

При этом опрошенные члены семьи выступают в поддержку священника, заявляя, что он не мог совершить такие преступления.

— Светлана очень обижена на папу, вот и говорит всякую ерунду. Она папу не слушалась, а у нас есть определённые правила. Папа очень сильно за нас переживает, тем более она не думает о последствиях. Папа её отправил учиться в Чёрный Отрог, вот она и бред всякий несёт, — заявила Лайфу другая приёмная дочь священника.

Со словами девочки согласился один из его приёмных сыновей. Он также уверен, что Стремский не мог плохо поступить с детьми.

В обвинения в адрес священнослужителя не верят и некоторые родственники. Одна из них рассказала, что сомневается в истории Светланы по ряду причин. Так, девочка обратилась в полицию спустя много времени после случившегося.

— Я видела своими глазами этот листочек (заявление. — Прим. ред.). Ещё она обвиняет, что они её удерживали десять дней. Когда у девочек спрашивали, кто написал заявление, они сказали — Светлана, — говорит Елена.

Как сообщал Лайф ранее, священника, передвигавшегося на золотом автомобиле Mercedes, Оренбургский суд отправил в СИЗО. Его обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ — "Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста", "Развратные действия в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста, совершённые в отношении двух или более лиц", "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".