Юрий Куклачёв рассказал, как кошка спасла его от гибели

По словам артиста, во время гастролей в Японии питомец предупредил хозяина о грядущей опасности.

Народный артист РСФСР Юрий Куклачёв рассказал Лайфу, как кошка спасла ему жизнь во время землетрясения в Японии в 2011 году. Стихийное бедствие магнитудой в девять баллов тогда уничтожило целые районы японских городов, погибло больше 15 тысяч человек. По словам артиста, погибнуть мог бы и он, но кошка по кличке Стрелка почувствовала приближение опасности, сбежала из гостиницы, вынудив и Куклачёва покинуть её. Позднее здание также оказалось полностью разрушено.

— Мы снимали телевизионный ролик в гостинице в городе Кобе. Вдруг кошка нахохлилась, глаза забегали. Как будто на неё собака напала. Я удивился, что с кошкой. Кто-то заходил в этот момент, открылись двери, и она туда. Я за ней. И все телевизионщики, кто там был, схватили камеры. Все за нами, им тоже интересно, съёмка идёт, кошка побежала. И вот мы все выбежали. И вдруг началось землетрясение, все упали, легли. А гостиница наша рухнула, — рассказал Юрий Куклачёв.

По словам известного артиста, кошки часто спасают своих хозяев, потому что они сильно привязаны к человеку и очень ему благодарны.

Целиком рассказ дрессировщика кошек Юрия Куклачёва о своей творческой карьере и готовящемся эстрадно-цирковом бенефисе смотрите в трансляции Лайфа.