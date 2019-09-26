Стала известна дата выхода документального фильма о Децле

Перед премьерой состоятся предпоказы для всех, кто переводил деньги во время краудфандинговой кампании.

Журналист Роман Супер анонсировал выход документальной киноленты о биографии рэпера Децла — Кирилла Толмацкого. Премьера состоится в онлайн-кинотеатре 7 ноября. В каком именно, автор фильма обещал объявить позднее.

Фильм называется "С закрытыми окнами" и имеет подзаголовок "Честная биография Кирилла Толмацкого".

— В киномире в первый съёмочный день принято разбивать тарелочку. Если бы я придумывал этот ритуал, то в конце производства я бы обязательно склеивал осколки. Будем считать, что именно так мы и сделали: сегодня мы склеили тарелку. Кино готово, — написал Супер на своей странице в "Инстаграме".

Он заявил о желании снять биографический фильм о Кирилле Толмацком после смерти рэпера в феврале.

Сын музыканта же посчитал, что журналист проворачивает аферу, собирая деньги на фильм. Мать рэпера, напротив, поддержала идею.