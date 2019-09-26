На Ставрополье пенсионерка на ходу выпрыгнула из авто грабителя, почуяв неладное

Интуиция не подвела: у водителя и вправду были намерения забрать у пассажирки деньги и ценности. Злоумышленника задержали по горячим следам.

В полицию обратилась 62-летняя потерпевшая. Она рассказала, что на дороге Ставрополь — Батайск — Тоннельный к ней подъехал незнакомец на автомобиле, предложив "подбросить" её до нужного места.

Женщина согласилась, однако по пути водитель неожиданно свернул с трассы на просёлочную дорогу, где не было ни машин, не людей.

Почуяв неладное, пенсионерка стала действовать решительно. Она открыла дверь легковушки на полном ходу и выпрыгнула из автомобиля. Водитель, который и вправду оказался грабителем, догнал её и брызнул в лицо из газового баллончика.

Пока жертва обливалась слезами, преступник отобрал у неё сумку и скрылся. Но не тут-то было. Женщина собралась силами и, несмотря на боль в глазах, посмотрела на номер машины обидчика, чтобы запомнить. По горячим следам преступника задержали, им оказался 38-летний ранее судимый житель Ставрополя.

— В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж". Мужчина заключён под стражу, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Ранее Лайф рассказывал, как в Москве пенсионерка дала отпор странному грабителю, который пытался украсть у неё пакет с мусором. А в Рязанской области 80-летняя бабушка оказала сопротивление насильнику, тот получил шесть лет колонии строгого режима.