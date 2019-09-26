"ВКонтакте" открыла охоту на антипрививочников

С сегодняшнего дня пользователи будут видеть дисклеймер при посещении сообществ и публичных страниц, которые содержат информацию о вреде сезонных вакцинаций.

Ссылаясь на данные ВОЗ, компания утверждает, что призывы антипрививочников (или, как их ещё называют, антиваксеров) несут потенциальную угрозу всему человечеству. Группы и паблики, которые пропагандируют отказ от прививок, теперь помечаются специальной плашкой. Она предупреждает пользователей о возможном содержании недостоверной информации. Вместе с тем дисклеймер предлагает прочесть статью со статистикой ВОЗ. В ней приводятся факты, свидетельствующие о большой пользе прививок.

— [Прививки] помогают искоренить некоторые болезни. Например, благодаря крупномасштабным программам вакцинации удалось остановить передачу вируса натуральной оспы. И в 1980 году было объявлено о ликвидации заболевания. Вакцинация привела к снижению числа случаев заболевания полиомиелитом на 99 процентов по всему миру, — гласит выдержка из статьи.

В комментарии изданию TJ пресс-служба "ВКонтакте" отметила, что пока плашкой отмечены не все группы антипрививочников. Но администрация соцсети работает над тем, чтобы предупреждение появилось во всех подобных сообществах.

К слову, пользователи сайта тоже могут принять участие в "охоте" на антиваксеров — жалуясь на потенциально опасный контент с помощью уже имеющихся инструментов в интерфейсе "ВКонтакте".