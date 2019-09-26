"Я не кипишую". Появилось видео жёсткого задержания "главного вора" России

Шишкан обвиняется в "занятии высшего положения в преступной иерархии", а также ряде тяжких и особо тяжких преступлений.

Следственный комитет обнародовал видео задержания так называемого главного вора России Олега Медведева (Шишканова), известного по прозвищу Шишкан, а также раскрыл имена участников его банды. На опубликованных кадрах видно, как силовики вламываются в жилище, скручивают "вора в законе", а тот просит их быть помягче, потому что у него болит спина.

В рамках дела об ОПГ задержаны Эдуард Харьков, Юрий Григорьев, Дмитрий Гусев, Дмитрий Барышников, Юрий Офицеров, Дмитрий Хламкин, Лоретис Виткаускас, Михаил Коровин.

— Пять фигурантов уголовного дела, в том числе Медведев (Шишканов), ранее арестованы по ходатайству следствия. В ближайшее время судом также будет рассмотрено ходатайство следствия о заключении под стражу ещё четырёх соучастников, — уточнили в СК.

По версии следствия, "главный вор" страны создал преступное сообщество не позднее 2010 года и чётко распределил роли в нём. Лидер ОПГ обвиняется в "занятии высшего положения в преступной иерархии", а также ряде тяжких и особо тяжких преступлений.

По данным следствия, в числе совершённых членами банды Шишкана наиболее тяжких деяний: убийство в 2012 году гендиректора ЗАО "Племзавод Раменское" и трёх её родственников, убийство в 2014 году мужчины за отказ передавать им часть прибыли от незаконной предпринимательской деятельности, покушение на убийство мужчины в 2015 году.

Напомним, что Шишканов был задержан и впоследствии арестован на два месяца в середине июля.