Губернатор Оренбуржья — о деле священника: Закон един для всех

Паслер считает, что стоит дождаться окончания работы следователей и решения суда.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер прокомментировал арест настоятеля церкви Николая Стремского, обвинённого в изнасиловании несовершеннолетней приёмной дочери. Глава региона напомнил на своей странице в "Инстаграме" о верховенстве закона.

— На мой взгляд, не имеет значения, кем работал или кем служил человек, совершивший преступление, — священником, генеральным директором или дворником. У нас светское государство, и закон един для всех. Страшнее, что в самом низком преступлении подозревается отец. Тот, кто должен быть защитой и опорой — особенно для приёмных детей, которых не раз обманывали взрослые, — высказался губернатор.

Губернатор пообещал детям арестованного священника решить все возникающие бытовые вопросы. В Саракташ, где служил обвиняемый, отправились региональные министры соцзащиты и образования. Специалисты оценят условия проживания детей.

— Сложнее решить другой вопрос — показать ребятам, что мир может быть другим. И здесь важно участие всех, — добавил политик.

Как ранее сообщал Лайф, саракташского священника заподозрили в целой серии преступлений. Вместе с ним суд арестовал его дочь и зятя. В деле несколько эпизодов, в том числе это пункт "б" часть 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста), часть 3 статьи 135 УК РФ (развратные действия в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста, совершённые в отношении двух или более лиц), статья 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Потерпевшими признали сразу семерых детей.