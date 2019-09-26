Путин направил соболезнования супруге Ширака

Президент России отметил, что каждый раз, общаясь с Жаком Шираком, искренне восхищался его интеллектом и умением принимать взвешенные решения.

Президент России Владимир Путин направил Бернадетт Ширак телеграмму с соболезнованиями в связи с кончиной её супруга, экс-президента Франции Жака Ширака. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства указал на глубокое уважение, которое господин Ширак снискал у своих соотечественников, и высокий авторитет, которым он пользовался за рубежом. Путин отозвался о покойном президенте Франции как о "мудром и дальновидном" государственном деятеле, который последовательно защищал интересы своей страны.

— Президент России отметил, что каждый раз, общаясь с Жаком Шираком, искренне восхищался его интеллектом и огромными знаниями, умением принимать взвешенные решения даже в самых непростых ситуациях, — добавили в Кремле.

Как уже сообщал Лайф, Жака Ширака не стало сегодня утром. Он мирно скончался в кругу своих родных и близких, ему было 86 лет. О причинах смерти не сообщается, однако известно, что патриарх французской политики много лет страдал подагрой.