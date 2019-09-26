Назван возраст самой пожилой пенсионерки Москвы

Самой старой пенсионерке российской столицы в 2019 году исполнилось 119 лет. По данным отделения Пенсионного фонда РФ по Москве и Московской области, всего в городе проживает 807 пенсионеров, которым исполнилось 100 лет и больше.

— Среди получателей выплат в возрасте 110 лет и старше — две женщины 1900 г.р. и 1909 г.р., — рассказали в пресс-службе отделения порталу News.ru.

Ранее сообщалось о размере пенсий российских звёзд — Аллы Пугачёвой, Николая Цискаридзе, Светланы Светличной и других.