Детский омбудсмен в Оренбурге ушла в отпуск на фоне секс-скандала со священником

В семье священника, обвинённого в педофилии, в разное время воспитывалось 70 детей. Кто заботится о несовершеннолетних, пока их приёмный родитель в СИЗО, неизвестно.

По последним данным, семеро приёмных детей обвинили настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия Николая Стремского в педофилии. Лайф связался с уполномоченной по правам ребёнка в Оренбургской области Ольгой Ковыльской, чтобы узнать о дальнейшей судьбе возможных потерпевших, которые воспитывались в семье священника. Однако получить комментарий нашей редакции не удалось: омбудсмен (по странному совпадению) ушла в отпуск, её не будет весь октябрь.

— Она у нас в отпуске с 25-го числа, — заявили Лайфу в приёмной уполномоченного по правам ребёнка в Оренбургской области. — Замещающих её нет, есть начальник отдела обеспечения деятельности, но она сейчас находится в правительстве. А сама Ольга Григорьевна вернётся в начале ноября.

Как сообщал Лайф ранее, священника, передвигавшегося на золотом автомобиле Mercedes, суд отправил в СИЗО. Его обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ — "Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста", "Развратные действия в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста, совершённые в отношении двух или более лиц", "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Между тем Лайф выяснил, кто из детей обвинил уральского священника в изнасиловании. Николая Стремского арестовали после того, как в полицию обратилась 15-летняя Светлана — одна из 70 его приёмных детей (именно столько несовершеннолетних с 1992 года выросли в семье протоиерея и его жены Галины). 58 из них уже выросли, определились в жизни: живут самостоятельно, учатся или работают, уже имеют свои семьи. По состоянию на 2017 год в семье воспитывалось 12 несовершеннолетних.