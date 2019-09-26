В Росавтодоре объяснили появление "царь-асфальта" на Колыме

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Чёрный щебень, который автолюбители приняли за асфальт, помогает сгладить неровность перед укладкой финального покрытия.

Росавтодор опубликовал ответное видео автомобилистам, которые шутили над толщиной асфальта. Мужчины сняли ролик на трассе "Колыма" и подписали его "Царь-асфальт". Специалист Росавтодора объяснил им, почему они не правы.

Слой, который автомобилисты приняли за асфальт, действительно большой: в два раза выше полулитровой пластиковой бутылки или почти вровень с дорожным конусом.

<p>Кадры из оригинального <a href="https://vk.com/video-25280329_456244555" target="_blank">ролика</a> автолюбителей</p>

Здравствуй, автолюбитель, который сделал нашу работу очень популярной. Лично для вас хочу объяснить, судя по всему, вы не разбираетесь в том, о чём говорите. То, что вы называете асфальтом, это не асфальтобетон, а чёрный щебень, который является основанием, — объяснил специалист.

Как сообщил специалист, федеральная трасса "Колыма" не ремонтировалась капитально с 80-х годов. А недавно часть её оказалась перекрыта оползнем.

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