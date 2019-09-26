В Росавтодоре объяснили появление "царь-асфальта" на Колыме

Чёрный щебень, который автолюбители приняли за асфальт, помогает сгладить неровность перед укладкой финального покрытия.

Росавтодор опубликовал ответное видео автомобилистам, которые шутили над толщиной асфальта. Мужчины сняли ролик на трассе "Колыма" и подписали его "Царь-асфальт". Специалист Росавтодора объяснил им, почему они не правы.

Слой, который автомобилисты приняли за асфальт, действительно большой: в два раза выше полулитровой пластиковой бутылки или почти вровень с дорожным конусом.

— Здравствуй, автолюбитель, который сделал нашу работу очень популярной. Лично для вас хочу объяснить, судя по всему, вы не разбираетесь в том, о чём говорите. То, что вы называете асфальтом, это не асфальтобетон, а чёрный щебень, который является основанием, — объяснил специалист.

Как сообщил специалист, федеральная трасса "Колыма" не ремонтировалась капитально с 80-х годов. А недавно часть её оказалась перекрыта оползнем.