Бейсджамперы попали на видео во время "штурма" и прыжка с высотки в Москве

Ради нескольких секунд полёта одного из них молодые люди взломали в здании несколько дверей.

В распоряжении Лайфа оказалось видео дерзкого проникновения трёх бейсджамперов на крышу одного из высотных зданий в Москве с целью совершения оттуда прыжка с парашютом.

На кадрах видно, как трое молодых людей проникают в подъезд одной из высоток комплекса "Савёловский сити". Происходит это рано утром 25 сентября. Через час камера на последнем этаже здания сняла, как они ломают дверь, за которой находится выход на крышу. Перед этим они отвернули камеру, хотя она успела зафиксировать лица вандалов.

Выломав замки, один из мужчин выходит на крышу, а второй спускается на этаж ниже, где всё это время находилась их подруга. Позднее один из местных жителей снял прыжок бейсджампера с высотки.

Парашютист приземлился на парковку одного из супермаркетов, расположенных неподалёку. А вот его друзья так и не решились прыгать и вернулись обратно пешком. Поиском нарушителей занимается полиция.

Напомним, ещё в начале текущего года после очередного несчастного случая с гибелью бейсджампера в Подмосковье в Госдуму было направлено предложение штрафовать экстремалов за прыжки с высоток.