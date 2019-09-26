Во Владикавказе умерла девушка, которую зверски зарезал бывший муж

Несмотря на то что 31-летний мужчина ударил её ножом в область горла и груди около десяти раз, Регина оставалась жива почти неделю.

В реанимации клинической больницы Владикавказа умерла 22-летняя Регина Гагиева, которую жестоко изрезал ножом бывший муж. Девушка так и не пришла в сознание после нападения экс-полицейского Вадима Техова. Жестокая расправа попала в объектив камер видеонаблюдения.

— 18 сентября 2019 года примерно в 15 часов подозреваемый пришёл на работу к бывшей супруге и в ходе разговора, переросшего в ссору на почве ревности, стал наносить ей удары ножом в область туловища, — сообщили в региональном Следственном управлении СКР.

31-летний мужчина ударил Регину ножом в область горла и груди около десяти раз. Услышав звуки, в кабинет девушки заглянули коллеги и увидели жуткую картину — истекающая кровью жертва лежала на полу, а рядом с ножом стоял Техов. Сразу после этого мужчина скрылся, а Регина, несмотря на столько ран, оставалась жива ещё несколько дней. Умерла она 24 сентября.

Вскоре после нападения Техов был задержан. Согласно данным МВД РФ, ранее мужчина уже привлекался к ответственности — в 2017 году он был оштрафован на пять тысяч рублей за избиение Регины, которая тогда ещё являлась его женой. При этом, по информации Mash, в момент нападения он находился под домашним арестом. Однако висевший на ноге браслет слежения не помешал ему отправиться убивать бывшую жену.