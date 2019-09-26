Уголовное дело об участии в массовых беспорядках в отношении Миняйло прекращено

Молодой человек уже на свободе. На слушаниях в суде он отрицал свою вину и заявлял, что не участвовал в несанкционированном митинге.

Следственный комитет России закрыл уголовное дело о массовых беспорядках против участника событий 27 июля Алексея Миняйло по реабилитирующим обстоятельствам. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на его адвоката.

Ранее Басманный суд Москвы отпустил фигуранта на свободу, поддержав ходатайство защиты. Сами адвокаты во время процесса указывали на алиби своего подзащитного.

Напомним, что Алексей Миняйло был последним фигурантом дела, которого держали в СИЗО по обвинению в массовых беспорядках. События, о которых идёт речь, стали кульминацией незаконного митинга 27 июля. В этот день незарегистрированные кандидаты в депутаты в Мосгордуму вывели на улицы своих сторонников после того, как их не допустили к выборам из-за обилия ошибок и "мёртвых душ" в подписных листах.

Двум фигурантам дела о массовых беспорядках накануне продлили меру пресечения: речь идёт о домашнем аресте для студента ВШЭ Егора Жукова и содержании в СИЗО Самариддина Раджабова. В начале сентября под домашний арест перевели и Сергея Фомина.