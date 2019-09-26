Глава ДНР не оценил идею Лукашенко ввести миротворцев в Донбасс

Пушилин назвал достаточным вкладом Белоруссии обеспечение ею работы трёхсторонней контактной группы в Минске.

Донецк ценит вклад Минска в мирное урегулирование в Донбассе, но не нуждается в белорусских миротворцах для обеспечения порядка на своей территории. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

— Минск является местом переговоров контактной группы. Это очень ценный и более чем достаточный вклад Белоруссии в мирный процесс. Поэтому предложение белорусского руководства о введении на наши границы их контингента мы с благодарностью отклоняем, — ответил на предложение Пушилин.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности направить в Донбасс миротворцев, общаясь с украинскими журналистами. Он также заверил, что Белоруссия продолжит делать всё от неё зависящее для достижения мира на Украине — от обеспечения работы трёхсторонней контактной группы в Минске и оказания гумпомощи до участия в восстановлении инфраструктуры Донбасса.