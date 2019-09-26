Жительница Нижнего Новгорода нашла на мусорке удава

Рептилию выловили и отнесли специалистам, она будет находиться в местном экзотариуме в ожидании новых хозяев.

В Нижегородском экзотариуме появился новый постоялец — подросток императорского удава, которого жители города обнаружили на одной из местных свалок мусора. Об этом сообщает паблик " Регион-52 | Нижний Новгород" .

Удава в пластиковом контейнере среди кучи мусора нашла девушка. Она немедленно забрала экзотического питомца себе домой и обратилась за помощью к специалистам. Сотрудники нижегородского экзотариума успокоили девушку, удав оказался абсолютно здоров и даже весьма упитан.

Как предположили эксперты центра, выбросив змею на помойку, хозяева удава решили просто от него избавиться. А учитывая осенние низкие температуры в регионе, удав не прожил бы и суток, оставаясь на улице.

Специалисты экзотариума забрали змею временно к себе, пока не найдутся для него новые хозяева.

Ранее Лайф сообщал, что змею поймали на детской площадке в Москве.