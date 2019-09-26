Жительница Нижнего Новгорода нашла на мусорке удава

В Нижегородском экзотариуме появился новый постоялец — подросток императорского удава, которого жители города обнаружили на одной из местных свалок мусора. Об этом сообщает паблик "
Удава в пластиковом контейнере среди кучи мусора нашла девушка. Она немедленно забрала экзотического питомца себе домой и обратилась за помощью к специалистам. Сотрудники нижегородского экзотариума успокоили девушку, удав оказался абсолютно здоров и даже весьма упитан.
Как предположили эксперты центра, выбросив змею на помойку, хозяева удава решили просто от него избавиться. А учитывая осенние низкие температуры в регионе, удав не прожил бы и суток, оставаясь на улице.
Специалисты экзотариума забрали змею временно к себе, пока не найдутся для него новые хозяева.
Ранее Лайф сообщал, что змею поймали на детской площадке в Москве.
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